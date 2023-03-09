Бывший боец UFC предложил Рахмонову бой с Гарри

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Бывший боец UFC Чейл Соннен нашел достойного соперника Рахмонову:

«Все говорят о бое Рахмонова и Ковингтона. Но на мой взгляд, этот поединок не нужен. Иан Гарри. По моему мнению, нужно сделать бой Иана Гарри против Шавката Рахмонова. Оба этих парня делают отличную работу в октагоне, они непобежденные, но мы как бы оставляем их в стороне. Вся аудитория с радостью посмотрела бы, как Рахмонов дерется с Гарри. Так давайте сделаем это!»

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