Даурен Ермеков может подраться с Одиловым в гран-при АСА

Бой между Дауреном Ермековым и Фариддуном Одиловым может все-таки состоятся. На этот раз в рамках гран-при АСА.

«Я общался с Дауреном, я ему предлагал бой. Он сказал времени мало, плюс у него контракт с Eagle FC. Особенно после того, как Немчинов выбыл из гран-при, я сказал Даурену, что Одилов дерется, у тебя есть время, нужно решить. Так что переговоры идут, бой Одилов – Ермеков после Рамаддана будет украшением любого турнира. Фариддун хочет этого боя, лига хочет боя, дело за Дауреном. Пока мы окончательного ответа не получили от него, но он заинтересован. Мы ему предложим такие же условия, как и Фаридуну. И это будет справедливо, они бойцы одного калибра. Я честно очень жду этот бой», – прокомментировал возможность этого поединка вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

Ермеков с Одиловым должны были подраться за пояс Eagle FC, однако Одилов снялся с боя из-за проблем с весогонкой.

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