Спарринг-партнер Физиева о бое Рахмонов – Нил: «Шавкат выиграет 100%»

Боец лиги NAIZA Даниель Донченко сделал прогноз на бой Рахмонов – Нил:

«Шавкат выиграет 100%, будет досрочная победа. С первых минут эти ребята устроят экшн, Шавкат для меня фаворит. Думаю, что в конце второго – начале третьего раунда он финиширует соперника»

Стоит отметить, что Донченко был спарринг-партнером Армана Царукяна во время подготовки к Дамиру Исмагулову, а также помогал Рафаэлю Физиеву готовиться на бой с Гейтджи

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