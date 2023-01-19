Канат Ислам о коме Ербосынулы: «Если все время говорят, что ты великолепен, ты начинаешь этому верить»

Чемпион мира по версиям WBA Inter-Continental и WBO NABO Канат Ислам (29-1, 22 КО) прокомментировал поражение Айдоса Ербосынулы.

«Если тебе все время просто так говорят, что ты великолепен, ты начинаешь этому верить и затем сам не замечаешь, как твой уровень падает. Поэтому нашим ребятам нужны те, кто знает больше них», – заявил боксер и привел в пример последний бой Ербосынулы.

«Конечно, в первую очередь это вина тренера. Затем промоутеры и менеджеры, которые не знают бокс. Ему нужно было провести в Америке пару лет. И если бы он вышел сначала на восемь раундов, потом на десять и 12, то у него бы было время. Ты должен сначала осознать, что такое 12 раундов, когда ты устаешь в 12-ом раунде», – рассказал Ислам в эфире «Казспорта».

Поединок Айдоса с кубинцем Дэвидом Моррелло закончился поражением казахстанца в 12-м раунде. Сразу после боя Айдоса госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы. Врачи диагностировал кровоизлияние в мозг.

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