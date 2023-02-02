Айдос Ербосынулы: «Бог даст, я продолжу карьеру»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы высказался о сроках продолжении карьеры после тяжелого нокаута.

«Очень много вопросов о том, буду ли я продолжать карьеру. На данный момент я не думаю об этом, но когда я сломал челюсть, я вернулся в бокс. Даже в двух местах я сломал челюсть 2016-м году. В итоге я вернулся в ринг и сегодня Вы наблюдаете за моей карьерой. Поэтому даст бог я продолжу карьеру. Конечно, Всевышний только знает наверняка. Сейчас я лечусь, нужно восстановиться. А в целом в США врачи сказали мне, что через год можно будет вернуться в ринг. Поэтому, думаю, что через год я вернусь», – сказал Ербосынулы.

В ноябре прошлого года боксер потерпел поражение тяжелейшим нокаутом от кубинца Давида Морреля и после боя был введен в состояние комы и прооперирован.

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