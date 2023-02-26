Евгений Егембердиев: «Мусиханов должен извиниться перед Сапиевым»

Боец АСА Евгений Егембердиев отреагировал на конфликт Зелимхана Мусиханова с олимпийским чемпионом Лондона по боксу Сериком Сапиевым на турнире Naiza 49.

«Хотел бы поговорить о стычке Серика Сапиева с молодым вольником Зелимханом. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, прав Серик Сапиев, так как по правилам этого вида спорта нельзя делать проход в ноги и броски без мяча. Если у человека нет мяча, ты не должен его бросать, кидать, держать. Вообще, эта игра основана на дружеских отношениях, чисто дружеский полуприкол. Поэтому здесь, думаю, нужно проще относиться к этому виду спорта, сильно не заморачиваться насчет побед и поражений.

Еще слышал интервью Александра Гольцамана, тренера. Его тоже хорошо знаю, очень хороший, порядочный парень, тренирует пацанов, делает большой вклад в развитие нашего спорта, вольной борьбы. Где-то видел что Саша выражался чуть-чуть в грубой форме, но это его ученик, он за своих. Хороший тренер всегда будет идти до конца – хоть он прав, хоть не прав. Считаю, что Зелимхан должен извиниться перед Сериком и пожать руку, потому что Серик старше его. Еще будем учитывать, что он олимпийский чемпион и чемпион мира. Думаю, это не повод, чтобы поругаться там или нашей команде. Мы все одна команда. Мы все спортсмены, борцы и боксеры, вольники, дзюдоисты, казакша курес, поэтому надо быть едиными. Давайте, братья, всем мира, будьте более хладнокоровными и сдержанными», – сказал боец.

Напомним, спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Во время игры Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона на ковер: Сапиеву столь бесцеремонное обращение не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

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