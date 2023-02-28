Дамир Толенов вошел в ТОП-100 наилегчайшего веса

Казахстанский боец ММА, чемпион OCTAGON Дамир Толенов после победы нокаутом над Шерзодом Ибодилоевым сумел войти в ТОП-100 лучших бойцов мира наилегчайшего веса по версии fightmatrix.

После этого боя «Казахстанский Сехудо» поднялся на 77 мест и занимает 92 место, обойдя в том числе бойцов UFC Франциско Фигередо и Джимми Флика.

Среди казахстанцев Толенов расположился на 8 месте. Лидерство в данном весе принадлежит Асу Алмабаеву, который входит в ТОП-30 мира (27 место).

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