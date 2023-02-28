Теймур Жапаров поднялся на 38 позиций в рейтинге наилегчайшего веса

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Fightmatrix обновила рейтинг бойцов наилегчайшего веса, в котором очень хорошего прогресса добился боец OCTAGON Теймур Жапаров.

Теймур сумел подняться на 38 позиций, обойдя бойцов UFC Су Мудайереджи, Алесандро Косту и других.

Сейчас Жапаров расположился на 74 месте.

В своем последнем бою казахстанец решением выиграл у Жахонгира Назметдинова.

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