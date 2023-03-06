Рахмонов о Джеффе Ниле: «Он был чересчур большой»

Шавкат Рахмонов (17-0) поделился впечатлениями от боя с Джеффом Нилом (15-5) на UFC 285.

«Я ожидал, что он крепкий боец, но еще он вес не сделал. Он был чересчур большой. Когда я корпус хватаю, я многих спокойно перевожу, а он, я чувствовал, под 90 килограмм точно весит. По идее лучше было бы отказаться от боя, потому что он два килограмма не согнал. На профессиональном уровне это сильно чувствуется. Просто я давно не дрался и хотел выступить, сколько болельщиков ждали [боя], не хотел никого подвести», – отметил Рахмонов UFC Russia.

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