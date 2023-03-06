Рафиков об отмене боя с Аббасовым: «Никто не застрахован от травм»

Фаниль Рафиков о снятии с боя с Аббасовым:

«Сейчас на душе больно и досадно, что я потерял такой большой бой. Но в нашем спорте каждый спортсмен получает травмы, и никто не застрахован от этого. Тренеры и руководство вместе со мной приняли решение сняться с поединка по этой причине. Сейчас пройду реабилитацию и думаю вернусь в мае – июне. Всем большое спасибо за поддержку. Хочу извиниться перед любителями ММА, что поединок сорвался. Знаю, его многие ждали. Хочу попросить болельщиков не сдавать билеты с юбилейного турнира, там вас ждут другие качественные бои»

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