Фаниль Рафиков про бой с Аббасовым: «Я голоден, это мое время»

Фаниль Рафиков высказался о бое с Нариманом Аббасовым:

«Он такой же, как и я. Он сильный боец, ему только уважение. Но я голоден, и я знаю, что это мое время. Оно сейчас. Я должен выжать максимум. Выйду и буду делать свое дело»

Бой состоится 18 марта в Астане

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«Нил – очень опасен, но Шавкат очень чувствительный в стойке». Адиль Боранбаев о Рахмонове, боях с Аббасовым и предстоящем турнире в Ташкенте

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