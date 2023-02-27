Нурбек Карабала назвал три громких боя лиги в 2023 году

Президент лиги NAIZA в интервью «Вестнику ММА» назвал три громких боя в лиге в 2023 году:

«Мне интересен бой Багдат Жубаныш – Казбек Сагын, думаю, что для Казахстана это большой поединок. Победителя пары Аббасов – Рафиков ждет Магамед Кабардиев. Посмотрим, переговорим с Шамилем Завуровым и может быть победитель боя Тайсултанов- Шамилов подерется с Дауреном Ермековым. Пришло время делать громкие бои»

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