Боец АСА Богатырев о Рахмонове: «Пропускал, наверное, чтобы зрелище дать»

Теги UFC MMA ACA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец ACA Адам Богатырев в интервью «РБ Спорт» оценил бой Рахмонова и Нила:

«Про Рахмонова я знал, что он на очень высоком уровне. Честно говоря, ожидал, что выиграет с меньшим ущербом. Но он показал очень крутой бой. Он пропускал. Наверное, чтобы зрелище дать, но очень много лишнего принял, согласен»

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