Корьме о Рахмонове: «Этот парень настолько хорош, насколько это возможно»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниель Кормье о бое Рахмонов – Нил:

«Шавкат Рахмонов реально в порядке. Против Джеффа Нила он раскрылся. У Джеффа были хорошие моменты и отрезки, но серьезной конкуренции не было. То, что Шавкат добьется своего, было делом времени. Именно это он сделал и победил сабмишеном в концовке поединка. Он разобрал Джеффа Нила.

Мы часто видим, как ребята не укладываются в вес, но побеждают в бою, однако Шавкат убедился в том, чтобы против него такое не произошло. Он доминировал в поединке и одержал победу. Теперь его рекорд 17-0, из которых 17 побед финишем. Этот парень настолько хорош, насколько это возможно»

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