Рахмонов пропустил в два раза больше значимых ударов в бою с Нилом, чем за четыре предыдущих поединка в UFC

Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу в третьем раунде над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285.

Нил донес до головы Рахмонова 63 значимых ударов из 69 общего количества. В поединках против Алекса Оливейры, Мишеля Празерса, Карлстона Харриса и Нила Мэгни, Шавкат пропустил всего 38 значимых ударов.

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