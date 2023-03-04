Тренер Рахмонова о проваленном взвешивании Нила: «Если команда Джеффа думает, что это даст преимуществом, то это ошибка»

Тренер Шавката Рахмонова из зала «Килл Клифф» Саид Сапаров высказался о ситуации на взвешивании:

«Никаких проблем не вижу. Это лишь в очередной раз подтверждает, что Шавкат – профессионал и он идет к вершине. Если команда Джеффа думает, что это даст преимущество бойцу, то это большая ошибка, неуверенность в себе. В любом случае мы создаем причины, а результат от Всевышнего»

Бой состоится уже завтра утром.

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