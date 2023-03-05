Шавкат вписал свое имя в историю UFC

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Казахстанец Шавкат Рахмонов стал первым полусредневесом в истории UFC, кто начал карьеру в лиге с пяти побед подряд.

Рахмонов финишировал Джеффа Нила, задушив его в третьем раунде.

Сейчас Шавкат идет на серии из 17 финишей.

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3 комментария

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Isa Babaev
Это он еще не на пике, а представьте когда на пик выйдет? Будет Джон Джонсом своего дивизиона
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Amanay23 “DOCTOR”
Чемпион ! Май Би нот тудей , майби нот тумороу ,майби нот Некст монт ор а иер, Хи уил би чамипон 🤫
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MURA
Красава с красивой победой!
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