Шавкат вписал свое имя в историю UFC
Казахстанец Шавкат Рахмонов стал первым полусредневесом в истории UFC, кто начал карьеру в лиге с пяти побед подряд.
Рахмонов финишировал Джеффа Нила, задушив его в третьем раунде.
Сейчас Шавкат идет на серии из 17 финишей.
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