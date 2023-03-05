Стал известен гарантированный гонорар Рахмонова за бой с Нилом

Стало известно, сколько заработают казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (16-0) и американец Джефф Нил (15-4) за предстоящий бой на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Гарантированный гонорар Рахмонова за этот поединок составит 30 000 долларов (плюс 6 000 долларов в качестве спонсорского бонуса). Также казахстанец получит 30% гонорара Нила за проваленное им взвешивание — это 25 500 долларов. До выплаты штрафа гарантированный гонорар американца был 75 000 долларов (плюс 10 000 долларов спонсорского бонуса).

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