Рахмонов задушил Нила

Шавкат Рахмонов в рамках турнира UFC285 задушил в третьем раунде Джеффа Нила.

Таким образом, Рахмонов продолжает свою серию из 17 досрочных побед, 5 уже из которых в UFC!

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