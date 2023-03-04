Рахмонов о проваленном взвешивании Нила: «Он тоже человек»

Шавкат Рахмонов отреагировал на проваленное взвешивание Джеффа Нила:

«Конечно, это не очень хорошо, но что поделать? Он тоже человек. Наверное, было тяжело ему. Мне тоже было трудно, но я сделал вес. Это дисциплина и уважение соперника».

Бой пройдёт завтра рано утром.

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