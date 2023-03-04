Экс-претендент на титул NAIZA Ходжабаев выступит на турнире в Самаре

Экс-претендент на титул NAIZA Серикбай Ходжабаев выступит на турнире в Самаре в рамках турнира российской лиги URAL FC.

На этом же турнире свой поединок проведет и Даурен Ермеков.

Ходжабаев сейчас идет на серии из двух поражений, сначала от Ильдара Кудайбергенова в титульном поединке на NAIZA, а затем уступил решением судей Бахромжону Машрапову в рамках лиги Muradov Professional Ligue.

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