Фаниль Рафиков о Аббасове: «Только уважение к нему, но 18 марта ждет рубка»
Казахстанский боец Фаниль Рафиков в интервью странице DAR Team вспомнил битву взглядов с Нариманом Аббасовым: «В глазах соперника увидел уверенность, готовность идти до конца. Это же он увидел и в моих глазах. Нариман – достойный соперник, только уважение к нему. 18 марта нас ожидает хорошая рубка»
Бой пройдёт в рамках турнира NAIZA 50 в Астане
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