Фаниль Рафиков о Аббасове: «Только уважение к нему, но 18 марта ждет рубка»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Фаниль Рафиков в интервью странице DAR Team вспомнил битву взглядов с Нариманом Аббасовым: «В глазах соперника увидел уверенность, готовность идти до конца. Это же он увидел и в моих глазах. Нариман – достойный соперник, только уважение к нему. 18 марта нас ожидает хорошая рубка»

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