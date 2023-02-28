Рахмонов о карьере сестры: «Она спокойно может попасть в UFC, создать конкуренцию»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о карьере своей сестры Соры:

«Она сейчас больше выступает по рукопашке. Есть определенные планы, но время покажет. У нее есть талант, поэтому я ее не останавливаю. Я уверен, что она спокойно может попасть в UFC, создать конкуренцию, но ей решать»

Сора является бойцом лиги NAIZA.

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