Боец UFC Физиев обратился к команде Tobet Top Team: «Все четко сделали, мужчины!»

Боец UFC Рафаэль Физиев записал видео вместе с казахстанским бойцом Али Кабдуллой, в котором поздравил команду Tobet Top Team с победой в командном гран-при NAIZA:

«Саламалйкум, калайсындар? Tobet Top Team, поздравляю всех братьев с победой в гран-при. Вы все четко сделали, мужчины!»

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