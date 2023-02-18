Менеджер Рахмонова о бое с Чимаевым: «Есть сомнения, что этот поединок состоится»

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, о потенциальном поединке казахстанца с Хамзатом Чимаевым:

«У меня есть большие сомнения, что вообще этот поединок когда-либо состоится. Такое ощущение, что Хамзат перейдет на категорию выше. Впереди у Хамзата несколько больших поединков. Посмотрим, будет ли он дальше после этого выступать. Шавкату нужно сосредоточиться на своем дивизионе»

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