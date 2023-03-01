Боец UFC Алексеева о бое Рахмонова и Нила: «Шавкат разносит полусредний дивизион»

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась своим мнением о поединке Шавката Рахмонова и Джеффа Нила, который состоится 5 марта на UFC 285:

«Мы все видим, как Шавкат разносит полусредний дивизион. Бой с Нилом, возможно, будет интересен для соперников, но для меня, как для зрителя, было бы интереснее посмотреть на его бой с Чимаевым, Усманом или Ковингтоном. Рахмонов очень сильный боец, он это всем доказал. У него есть очень хороший удар, он талантливый и чувствительный боец. Еще я бы отметила его трудолюбие, а также отличное кардио. Мы надеемся, что, победив Нила, Шавкату дадут кого-нибудь из топ-3. Потому что после победы его позиции точно взлетят. Я думаю, что Шавкат победит Нила на руках, даже не используя борьбу».

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