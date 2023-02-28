Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC

UFC обновили рейтинги в весовых категориях. на одну строчку в рейтинге поднялся казахстанский боец Шавкат Рахмонов.

«Номад» сумел подняться с 10 на 9 место.

Свой следующий бой Рахмонов проведет рано утром 5 марта против Джеффа Нила.

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