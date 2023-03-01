Джефф Нил о бое с Рахмоновым: «Он жесткий оппонент, победа над ним приблизит меня к титулу»

Американский боец UFC Джефф Нил в интервью «Combat Sports on Fanatic View» поделился мнением о противостоянии с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым:

«Шавкат — это серьезный, жесткий оппонент. Победа над ним приблизит меня к титульнику ближе, чем победа над Бернсом, ведь Рахмонов считается талантливым проспектом. Многие парни в дивизионе не хотят принимать бой с ним, но для меня было легко сказать «да». Понимаете, это все хайп: он непобежденный, побеждает всех досрочно. Это устрашающе для всех остальных, но точно не для меня. Я лично позвонил Шону Шелби и попросил утвердить наш поединок, потому что он вызывал меня в Twitter и это немного раздражало. Потом и вовсе его фанаты начали писать мне в Instagram или оставлять под постами комментарии с флагом их страны! Тогда я подумал: «Ну что, ты действительно хочешь подраться? Давай сделаем это».

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