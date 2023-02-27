Олжас Ескараев назвал возможные сроки следующего боя

Казахстанский боец лиги Brave Олжас Ескараев назвал желаемые сроки своего следующего поединка в лиге:

«Апрель, я буду готов. Дайте мне контракт».

В апреле запланирован турнир лиги в Словении.

Стоит отметить, что Ескараев дрался за титул лиги, однако проиграл решением.

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