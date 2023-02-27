Олжас Ескараев назвал возможные сроки следующего боя

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Казахстанский боец лиги Brave Олжас Ескараев назвал желаемые сроки своего следующего поединка в лиге:

«Апрель, я буду готов. Дайте мне контракт».

В апреле запланирован турнир лиги в Словении.

Стоит отметить, что Ескараев дрался за титул лиги, однако проиграл решением.

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий