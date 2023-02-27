Асылжан Бакытжанулы нацелился на пояс UAE Warriors

Казахстанский боец после досрочной победы над экс-чемпионом PFL Сорди обратился к руководству лиги UAE Warriors с просьбой дать титульный бой:

«Спасибо за возможность драться в UAE Warriors. Это моя вторая победа в лиге, мои два соперника владели поясами в очень серьезных мировых лигах. И я думаю, что я заслуживаю боя за пояс. Пожалуйста, дайте мне бой за пояс в полутяжелом или тяжелом весе. Я готов с любым, в любое время»

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