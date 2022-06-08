Валентина Шевченко ответила на вопрос о Марии Агаповой: «Приятно наблюдать»

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в интервью Vesti.kz ответила на вопрос о том, следит ли она за выступлением казахстанки Марии Агаповой, выступающей в ее же весовой категории: 

«Я всегда очень радуюсь за всех наших земляков. Земляками называю не только людей из Кыргызстана, но и всех из стран нашего союза. Мне всегда приятно наблюдать за успехами наших ребят. Всегда болею и переживаю за них, огорчаюсь, когда что-то идет не так. Всегда желаю им позитива, хорошего настроя, чтобы все было хорошо, чтобы все наши бойцы демонстрировали высокий класс как спортсменов, а также знакомили весь мир с культурой своей страны»

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