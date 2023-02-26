Тренер бойца, устроившего потасовку с Сапиевым: «Зелимхан не знал, что Серик Сапиев – олимпийский чемпион»

Тренер Зелимхана Мусиханова Александр Гольцман, прокомментировал конфликт своего подопечного с олимпийским чемпионом Лондона по боксу Сериком Сапиевым на турнире Naiza 49.

«Хотелось бы дать комментарии по вчерашнему инциденту. Вот вчера, случился инцидент с Серик-ага. Во-первых, мой ученик – Зелимхан, не знал, что Серик Сапиев – олимпийский чемпион. Я не смог сразу подойти к нему, так как меня держали. После он подошел ко мне и сказал: «Агай, я не знал, что он олимпийский чемпион». Ну, действительно, парень пришел с улицы, на тренировки приезжает издалека. Повторюсь, он не знал, что он олимпийский чемпион. Так что не обижайтесь.

Во-вторых, я тоже разозлился из-за случившегося. Возможно, сказалось то, что я тренер и постоянно работаю с маленькими ребятами. Немного погорячился. Но после, когда все уже разошлись, подошел к Серику-ага и поговорил с ним и объяснил ему ситуацию, чтобы он не обижался. Пожалили друг другу руки.

Он тоже сказал: «На эмоциях все бывает. Претензий нет». Я ему все объяснил», – сказал Александр.

Напомним, спортсмены повздорили во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). Во время игры Мусиханов бросил олимпийского чемпиона Лондона на ковер: Сапиеву столь бесцеремонное обращение не понравилось, и он высказал свои претензии молодому бойцу.

Яркое начало года Артема Резникова: открыл барбершоп, нарвался на воров в Таиланде и отдыхал с Фирузой Шариповой

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»