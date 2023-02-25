Джефф Нил о бое с Рахмоновым: «Я быстрее и сильнее»

Джефф Нил (15-4) поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-0):

«Думаю, мы с ним хорошо сочетаемся стилистически. Он высокий и длинный, но я чувствую, что я быстрее и сильнее, а также более взрывной. Посмотрим, как сложится наш бой, но это будет классный поединок, я уверен. Каким я вижу этот бой? Как и все остальные — либо я удосрочу его в первом-втором раундах, либо это будет трехраундовая война»

Бой состоится 4 марта

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