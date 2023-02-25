Бакытжанулы нокаутировал экс-чемпиона PFL

Казахстанец Асылжан Бакытжанулы (13-4-1) в соглавном бою турнира UAE Warriors 36 нокаутировал аргентинца Эмильяно Сорди.

Бой завершился во втором раунде.

Стоит отметить, что Сорди в 2019 году был чемпионом лиги PFL в полутяжелом весе.

Бакытжанулы этой победой сумел закрыть поражение решением от Шытркова на турнире RCC.

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