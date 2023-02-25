Tobet Top Team – победитель командного гран-при NAIZA
В финале командного гран-при NAIZA, главным призом которого стал 25 миллионов тенге, встретились DAR Team Pro и Tobet Top Team.
Астанинская команда начала с «-3» из-за перевеса Жасулана Акимжана, но это не помешало ей выиграть гран-при.
Сначала Юрий Титоренко выиграл решением у Армана Ерембета, принеся 3 очка в копилку столичной команды.
Затем шесть очков принес Самандар Рузматов, выиграв нокаутом в первом раунде у Намика Нефталиева.
В третьем бою чаша весов немного сравнялась, Саид Агаев выиграл решением у Елжана Гасанова – 6:9.
Бой Меиржана Тулегенова и Баймена Нуржигита победителя не выявила. Зато в финальном бою Кошан Аканов сумел во втором раунде нокаутировать Тимура Серикулы и принести победу своей команде.
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