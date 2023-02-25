Алмахан дебютировал победой в UAE Warriors

Казахстанский боец Бекзат Алмахан (15-1) на турнире в Абу-Даби дебютировал победой над аргентинцем Мауро Мастромарини (14-2)!

Бой прошел всю дистанцию и завершился победой единогласным решением судей.

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