Нурбек Карабала: «Если Аббасов тот же, что дрался в России, то у Фаниля будут проблемы, но я верю в психологию»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в подкасте NAIZA TV поделился своим мнением о бое Наримана Аббасова и Фаниля Рафикова:

«Это два разных бойца. Я изначально знал, что Нариман – это противоположность Фаниля Рафикова. Смотря его 3-4 последних боя, я видел в нем свирепую силу, непоколебимый дух и уверенность. Я не исключаю его опыт, но я верю в психологию, поэтому его последний проигрыш и подъем Фаниля может повлиять на исход боя. Это вопрос уверенности. Если Аббасов тот же, что дрался в России, то у Фаниля будут проблемы. Если поражение его надломило, по-другому начал мыслить, то у Рафикова будут шансы. Мне кажется, что Фаниль сейчас более мотивированный»

Бой Аббасов – Рафиков состоится 18 февраля в Астане в рамках турнира NAIZA 50.

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