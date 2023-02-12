Президент Naiza о бое Рафиков – Аббасов: «Есть план, что победитель сразится с Магомедом Кабардиевым»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал предстоящий бой между Нариманом Аббасовым и Фанилем Рафиковым

– Правда, что победитель боя Рафиков – Аббасов сразится с Кабардиевым?

– Есть такой план…Очень интересное было бы противостояние, если бы чемпион нашей лиги подрался бы с одним из этих бойцов, – сказал Карабала. 

Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

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