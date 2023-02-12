Президент Naiza о бое Рафиков – Аббасов: «Есть план, что победитель сразится с Магомедом Кабардиевым»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал предстоящий бой между Нариманом Аббасовым и Фанилем Рафиковым.

– Правда, что победитель боя Рафиков – Аббасов сразится с Кабардиевым?

– Есть такой план…Очень интересное было бы противостояние, если бы чемпион нашей лиги подрался бы с одним из этих бойцов, – сказал Карабала.

Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих восп

«Мой кумир – Шавкат Рахмонов». Рауан Бекболат готовится завоевать титул Alash Pride в легчайшем весе

Хамзат Чимаев о бойцах UFC: «Рахмонов и Усман – хорошие бойцы, Ковингтон – клоун»