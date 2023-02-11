Рафиков о стердауне с Аббасовым: «В глазах увидел, что он настроен серьезно»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков в общении со своими подписчиками в социальных сетях рассказал о стердауне с Нариманом Аббасовым:

«В его глазах увидел готовность, он настроен серьезно, так же как и я»

Бой пройдёт 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

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