Жанкош Тураров о бое за титул IBO: «Для меня это очень важно»

Жанкош Тураров рассказал о подготовке к бою за титул IBO против мексиканца Алехандро Менесеса в Алматы:

«Подготовка проходит на высоком уровне. Тем более это титульный бой, а для меня это очень важно. Впервые действующий чемпион мира из другой страны проведет защиту титула в Казахстане. В данный момент нахожусь в Сочи. Прохожу медицинское обследование, восстанавливаюсь. Параллельно тренируюсь и провожу спарринги. Что я могу сказать о сопернике? Это действующий чемпион мира. Своей карьерой он доказал, что достоин уважения. Считаю его одним из опасных боксеров нашего дивизиона. К тому же, в рейтинге Boxrec он стоит выше меня»

Поединок Жанкош Тураров – Алехандро Менесес состоится 21 марта в Алматы. На кону будет стоять титул IBO, который принадлежит мексиканскому боксеру.

Яркое начало года Артема Резникова: открыл барбершоп, нарвался на воров в Таиланде и отдыхал с Фирузой Шариповой

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»