Еренгаипов о сопернике по титульному бою: «Не таких ломали»

Претендент на титул NAIZA в наилегчайшем весе Диас Еренгаипов о сопернике по бою в Астане на NAIZA50:

«Были уже чемпионы. Были уже непобежденные. Не таких ломали!»

Бой Еренгаипов – Санлян пройдёт в Астане 18 марта.

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