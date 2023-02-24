Акимжан снялся с боя

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан на своей странице в Инстаграмм объявил о том, что не выйдет на поединок командного гран-при NAIZA.

Причина проблемы со здоровьем, возникшие при весогонке.

Акимжан должен был провести бой с Тимуром Серикулы.

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