Еренгаипов подерется с китайцем почти с идеальным рекордом. На кону титул NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

NAIZA анонсировала юбилейный турнир в Астане, в рамках которого определится чемпион лиги в наилегчайшем весе.

В борьбе за титул сойдутся казахстанец Диас Еренгаипов (13-3) и китаец  Санлянг Гекси (14-1).

Китаец всю карьеру провел в местных лигах, набив себе довольно-таки хороший рекорд, Еренгаипов же первый номер рейтинга наилегчайшего веса.

Бой пройдет 18 марта в Астане.

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