Экс-чемпион Naiza об употреблении допинга: «Пил добавки, чтобы массу набрать. Оказалось, это входит в состав запрещенных веществ»

Бывший чемпион лиги Naiza в полулегком весе казахстанец Николай Самусев вподелился подробностями своего случая с дисквалификацией за использование запрещенных препаратов.

- Я гуглил информацию о тебе и нашел новость про то, что 26 спортсменов из Казахстана отстранены от выступлений за допинг в 2018 году, и одна из фамилий - твоя.

– Да, было дело. Я выступал по муай-тай. Где-то 6-7 лет выступал, дрался. И одно время в качалку ходил. Весил тогда где-то 63 кг. Молодой был, хотел массу набрать. Мне предложили — вот это и это пей, говорят. А я понятия не имел, что такое допинг-контроль, что такое вообще бывает. Знал, что на чемпионатах мира его проводят. Я и в Корею ездил, и меня проверяли на допинг. Я не понимал этого на тот момент, серьезно не отнесся к этому. Получается, какие-то добавки я пил, чтобы массу набрать. Оказалось, это входит в состав запрещенных веществ. Я выступил, и меня дисквалифицировали. Там можно было подать апелляцию, а я этого не понимал — по документации абсолютный ноль был. Короче, фиг забил, начал своей жизнью жить, тренировать. Но спорт не оставил. На самом деле, я за чистый спорт. Просто так получилось.

Допинг так то — это не плохо. Во многих лигах он не запрещен, и многие, наверное, его употребляют. Просто бывает, когда ты целенаправленно употребляешь, а бывает, когда ты просто по тупости что-то сделал. Это тонкий момент, на самом деле, - сказал боец в эфире подкаста «Вернусь сильнее».

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