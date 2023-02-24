Жандарбек Кисимов о подписании Санлянга: «Он действующий чемпион WLF, молодой и перспективный»

Мачтмейкер NAIZA Жандарбек Кисимов рассказал о подписании китайца Санлянга Гокси в лигу:

«Я давно хотел подписать в лигу китайских бойцов, но из-за COVID не получалось это долго сделать. После того, как рейсы между Казахстаном и Китаем были возобновлены, я вышел на своих друзей и попросил посоветовать бойцов в нашу лигу. В первое время они с опаской смотрели на нас, но в итоге отправили 3-4 разных бойцов, но мы понимали, что они не дотягивают уровнем до Диаса Еренгаипова, так как многие ударники с проблемами в борьбе. Но мой взгляд упал на Санлянга, он номер 3 в fightmatrix, проиграл лишь один бой. Он молод, 98 года рождения, перспективный, умеет бороться, хорошо бьет и руками, и ногами. Он действующий чемпион WLF с серией из 5 побед и большой фан-базой в Китае»

Китайский спортсмен дебютирует в лиге в титульном бое против Диаса Еренгаипова.

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