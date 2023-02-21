Экс-чемпион Naiza Айжигит Еркебай уулу нокаутировал иранца Естарабади на Alash Pride FC 82

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Экс-чемпион лиги NAIZA Айжигит Еркебай уулу (6-1) на турнире Alash Pride в Бишкеке одолел иранца Сейедмехршада Естарабади(4-1). Бой закончился нокаутом в первом раунде.

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