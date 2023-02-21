Магомед Кабардиев о получении гражданства Казахстана: «Просто чуть-чуть тягучий процесс»

Проживающий в Казахстане боец ММА, уроженец Дагестана Магомед Кабардиев рассказал о том, почему до сих пор не получил гражданство РК.

- Я читал, что ты пытался несколько раз на гражданство подать, но пока не дают.

– Нет, там дают, просто где-то я сам не подвигался, где-то вовремя не пошел. Где-то мне обещали, отдали документы, три месяца ждал, а потом обломалось. Короче, просто чуть-чуть тягучий процесс. Надо этим заняться. Просто я то месяц в Таиланде после боя, то пять недель тут-там – в Москве, в Алматы. Мне нужно просто в городе побыть месяц, чтобы этим вопросом сейчас заняться, и это все ускорится.

- Тебя не пытались «схантить» какие-нибудь клубы российские?

– Клубы нет. Лиги разные зовут. Но я пока с кем работал, с теми и работаю, – сказал чемпион лиги NAIZA в эфире подкаста «Вернусь сильнее».

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