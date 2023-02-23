Канело обратился к казахстанским болельщикам: «Обнимаю вас»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес провел тренировку с казахстанскими боксерами Абильханом Аманкулом (2-0, 2 КО) и Беком Нурмаганбетом (8-0, 6 КО).

Канело провел мастер-класс спортсменам, а позже обратился к казахстанцам.

«Привет всем казахстанским болельщикам. Обнимаю Вас, ваш Канело», – сказал мексиканец.

Напомним, что в сентябре прошлого года Сауль Альварес победил единогласным решением казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

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