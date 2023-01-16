Алимханулы хочет выйти на бой с Канело
Чемпион мира в среднем весе во версии WBO Жанибек Алимханулы назвал имя желаемого соперника для продолжения карьеры.
«Мы хотим знать. Какой предстоящий бой вас больше всего волнует?», — говорится в сообщении пресс-службы промоушена Top Rank в твиттере.
«Жанибек против Канело, – ответил казахстанец.
Отметим, что Алимханулы при 13 боях на профессиональном ринге не имеет ни одного поражения.
Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана
Бокс, UFC и NAIZA. ТОП-5 событий из мира единоборств 2022 года по мнению читателей Sports.ru Казахстан
Жалгас Жумагулов о продолжении карьеры в UFC: «По контракту еще один бой»
Комментарии