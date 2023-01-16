Алимханулы хочет выйти на бой с Канело

Теги Сауль Альварес бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе во версии WBO Жанибек Алимханулы назвал имя желаемого соперника для продолжения карьеры.

«Мы хотим знать. Какой предстоящий бой вас больше всего волнует?», — говорится в сообщении пресс-службы промоушена Top Rank в твиттере.

«Жанибек против Канело, – ответил казахстанец.

Отметим, что Алимханулы при 13 боях на профессиональном ринге не имеет ни одного поражения.

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