Промоутер Головкина Леффлер: «Канело победил Геннадия по-настоящему только в третьем бою»

Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона WBA Super/IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина, прокомментировал исход трилогии между GGG и Саулем Альваресом.

– Думаю, это [третий бой] был первый раз, когда Канело по-настоящему победил Геннадия в ринге. Я чувствовал, что Головкин чисто выиграл первый бой, а второй поединок вышел очень близким. Я считаю, в нем могла быть ничья, так что Геннадий нормально на это отреагировал. Он знает, что с Канело было хорошее противостояние, – высказался в интервью Sky Sports Леффлер.

Соперники провели третий бой в сентябре 2022 года, победу единогласным решением судей одержал Альварес.

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